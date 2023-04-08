تونس.. إحباط  أكثر من 500 عملية هجرة غير شرعية وإنقاذ أكثر من 14 ألف مهاجر في 3 أشهر

تمكنت الوحدات العائمة التابعة للأقاليم البحرية للحرس التونسي منذ بداية العام وحتى 31 مارس من إحباط 501 عملية اجتياز غير شرعية للحدود البحرية للبلاد.

كما تمكنت من إنقاذ 14406 مهاجر غير شرعي من بينهم 13138 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية يحملون الجنسية التونسية، وفق ما أكده حسام الدين الجبابلي المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، يوم الجمعة.

وفي إطار العمليات الاستباقية للحد من ظاهرة الإبحار خلسة، ضبطت وحدات الأقاليم البحرية بالوسط، الساحل، الشمال والجنوب 63 شخصا تورطوا في التوسط والتنظيم لعمليات الهجرة غير النظامية.

كما تم حجز 135 وسيلة بحرية، و12 سيارة استخدمت في التنقلات.

المصدر: وسائل إعلام تونسية