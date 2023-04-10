سيناتور أمريكي: أؤمن بسياسة الصين الواحدة لكن أرغب بالقتال من أجل تايوان

أعرب السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام، عن اعتقاده بأن الصين ربما تستعد لمحاصرة تايوان في الأشهر أو الأسابيع القريبة المقبلة.

وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" داعيا إلى تدابير جوابية من جانب الولايات المتحدة: " أخشى أن الصين ربما تعد العدة لمحاصرة تايوان في الأشهر أو الأسابيع القريبة المقبلة".

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ودعا السيناتور الأمريكي إلى الاستعداد، لفرض حصار على توريد النفط إلى الصين من الشرق الأوسط، كما شدد على ضرورة تعزيز تدريب الجيش التايواني، و"إعادة الصواريخ النووية إلى الغواصات الأمريكية"، وكذلك تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

وأضاف: "أنا أؤمن بسياسة الصين الواحدة لكني أرغب في القتال من أجل تايوان".

في وقت سابق من يوم الأحد، قال الجمهوري مايكل ماكول الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إن القدرات الدفاعية لتايوان غير كافية حاليا لمواجهة جمهورية الصين الشعبية.

وأشار إلى أن بكين، قد تحاول تجنب مواجهة عسكرية مع تايوان، وتعمل على بسط سيطرتها على الجزيرة من خلال التأثير على انتخابات رئيس تايوان المقرر إجراؤها في يناير 2024.

المصدر: نوفوستي