الصين تجري محاكاة لضربات ضد "أهداف رئيسية في تايوان"

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الأحد أن التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان شملت "محاكاة لضربات دقيقة مشتركة ضد أهداف رئيسية في الجزيرة والمياه المحيطة" بها.

وقالت قناة التلفزيون العامة الصينية "سي سي تي في" إن القوات الجوية نشرت عشرات الطائرات "لتحلق في المجال الجوي المستهدف" بينما نفذت القوات البرية تدريبات على "ضربات دقيقة متعددة الأهداف".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأحد أنها رصدت تسع سفن حربية و58 طائرة صينية حول الجزيرة في اليوم الثاني من مناورات تنظمها بكين في المنطقة.

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وقالت الوزارة إنها تراقب "تحركات الجيش الصيني من خلال نظام رصد واستطلاع استخباراتي مشترك"، مؤكدة أن الطائرات الحربية التي رصدت حتى الساعة 12.00 الأحد هي مقاتلات وقاذفات.

وكانت الصين أجرت في اليوم الأول من مناورات في مضيق تايوان السبت تدريبات على "تطويق كامل" للجزيرة وفق ما ذكر التلفزيون الحكومي.

وتأتي هذه التدريبات العسكرية في مضيق تايوان وسط أجواء توتر مع الجزيرة بعد اجتماع رئيستها تساي إينغ وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في الولايات المتحدة.

ردا على ذلك، توعدت بكين على الفور باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية".

المصدر: أ ف ب