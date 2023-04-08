تايوان تعلن اقتراب 71 طائرة صينية نحو الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 71 طائرة تابعة للجيش الصيني تقترب من الجزيرة.

وقالت الوزارة في بيانها إنه "بحلول الساعة 16:00 (بالتوقيت المحلي) في 8 أبريل، تم رصد 71 طائرة و9 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني".

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وأشارت إلى أن 45 طائرة عبرت ما يسمى بالخط المتوسط ​​لمضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.

وأعلن التلفزيون الرسمي الصيني، في وقت سابق من اليوم السبت، أن بكين تجري تدريبات في مضيق تايوان على "تطويق كامل" للجزيرة، في إطار مناورات بدأتها صباحا وأطلقت عليها اسم "السيف الحاد المتحد".

المصدر: نوفوستي