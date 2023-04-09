 
مباشر

الجيش الروسي يشكل مجموعات مختصة بتدمير الدبابات الغربية في أوكرانيا

أخبار العالم

الجيش الروسي يشكل مجموعات مختصة بتدمير الدبابات الغربية في أوكرانيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v39c

قال يفغيني أريفوالين رئيس مركز التدريب القتالي بالجيش الروسي، إنه تم تشكيل مجموعات عسكرية روسية مهمتها تدمير الدبابات الغربية التي تم إرسالها إلى أوكرانيا.

وأشار أريفوالين إلى أن تشكيل هذه المجموعات تم بإيعاز من نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يفكوروف.

إقرأ المزيد
مستشار أمريكي: الصواريخ الروسية ستسحق دبابات
مستشار أمريكي: الصواريخ الروسية ستسحق دبابات "ليوبارد" و"أبرامز" في أوكرانيا

وأضاف أريفوالين: "وفقا لتعليمات نائب وزير الدفاع، تمت صياغة خطة للعمل في هذا المجال. ويقوم مركز التدريب القتالي بتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع".

في أوائل أبريل، قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، إن الدول الأعضاء في الحلف تعمل لزيادة إنتاج الذخيرة بهدف زيادة توريدها الى أوكرانيا.

وأشار ستولتنبرغ، إلى أن الدفعة الأولى من دبابات ليوبارد وتشالنجر وصلت بالفعل إلى أوكرانيا.

ونوه ستولتنبرغ بأن دول الناتو قدمت لأوكرانيا مساعدة بقيمة حوالي 150 مليار يورو، بما في ذلك 65 مليار يورو على شكل دعم عسكري.

بشكل إجمالي، وعدت الدول الغربية بنقل 293 دبابة إلى أوكرانيا، وبحلول بداية أبريل استلمت القوات الأوكرانية 57 قطعة منها.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا