مستشار أمريكي: الصواريخ الروسية ستسحق دبابات "ليوبارد" و"أبرامز" في أوكرانيا

أكد المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، أن الصواريخ الروسية ستحرق دبابات "ليوبارد" و"أبرامز" في أوكرانيا خلال الهجوم المضاد الذي تعول عليه قوات كييف وحلفاؤها.

وذكر ماكغريغور عبر قناته في "يوتيوب" أن "الروس لديهم عدة قواذف للصواريخ منها "كورنيت"، التي يبلغ مداها 5 كم، والتي تعمل بمبدأ اطلق وانسى، حيث تواصل لحاق هدفها حتى ضربه دون أي تدخل لتوجيهها".

وأشار إلى أن دبابات "ليوبارد" الألمانية سبق لها الدخول في صدام مع المنظومات الروسية المضادة للدبابات في سوريا ولم تستطع النجاة منها.

وفي وقت سابق، ذكرت "رويترز" أن أوكرانيا أعدت ثمانية ألوية للهجوم وحدد الخبراء العسكريون الأوكرانيون والغربيون منطقة زابوروجيه للهجوم المرتقب، بهدف الوصول إلى ساحل بحر آزوف وقطع الممر البري الواصل إلى شبه جزيرة القرم.

المصدر: نوفوستي