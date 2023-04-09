سفير أوكراني يتحدث عن خسائر "مرعبة" للقوات الأوكرانية

قال فاديم بريستايكو سفير أوكرانيا في لندن، إن سلطات بلاده تتعمد في الوقت الراهن عدم نشر معطيات عن خسائر القوات الأوكرانية، لكن "الرقم سيكون مريعا".

وأضاف السفير في مقابلة مع صحيفة "ديلي إكسبريس": "كانت سياستنا منذ البداية عدم مناقشة الخسائر. عندما تنتهي الحرب، سنعترف بها. أعتقد أنه سيكون رقما مريعا".

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وشدد السفير على أن سلطات بلاده مستعدة لمواصلة خوض النزاع، "حتى آخر أوكراني".

وتعليقا على أنباء عن تجهيز الألوية الأوكرانية لتنفيذ الهجوم المضاد بعدد يبلغ 40 ألف عسكري، قال السفير إن سلطات كييف حشدت "مليون شخص".

ويشار إلى أن الخبراء العسكريين والسياسيين الأوكرانيين والغربيين، شددوا مرات عديدة على أن القوات الأوكرانية ستهاجم باتجاه مقاطعة زابوروجيه بهدف الوصول إلى ساحل بحر آزوف من أجل قطع الممر البري إلى شبه جزيرة القرم.

من جانبها تؤكد القيادة الروسية، أنها تراقب عن كثب تحركات وحشود القوات الأوكرانية وهي مستعدة للرد عليها بالشكل المناسب.

المصدر: نوفوستي