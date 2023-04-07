 
مباشر

"أن بي سي نيوز": أوكرانيا قد تفشل في الهجوم بسبب خسائرها الفادحة

أخبار العالم

AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v30z

أفادت شبكة "أن بي سي نيوز" الأمريكية بأن قوات كييف تتكبد خسائر فادحة بين العسكريين ذوي الخبرة، وقد تفشل في الهجوم المضاد وسط مخاوف من أن الدعم الغربي قد يتضاءل.

وأوضحت القناة أن "أوكرانيا تأمل في شن هجوم في الربيع وسط مخاوف من أن الدعم الغربي قد يتضاءل، إذا لم تظهر البلاد طريقا واضحا لحل الأزمة".

وأضافت أن "عدد الجنود الأوكرانيين المتمرسين آخذ في التناقص، الأمر الذي يدعو إلى التشكيك في جدوى العملية الهجومية المنتظرة". 

وعلق مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، على الوضع للقناة التلفزيونية قائلا: "في بداية هذا الصراع تم فقدان كل من قاتل تقريبا من العسكريين المتمرسين الذين تم تدريبهم لعدة سنوات... لسوء الحظ، كل القوات مرهقة على خط المواجهة".

إقرأ المزيد
قائد قوات كييف: الوضع صعب للغاية
قائد قوات كييف: الوضع صعب للغاية

المصدر: نوفوستي 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا