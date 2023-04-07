"أن بي سي نيوز": أوكرانيا قد تفشل في الهجوم بسبب خسائرها الفادحة

أفادت شبكة "أن بي سي نيوز" الأمريكية بأن قوات كييف تتكبد خسائر فادحة بين العسكريين ذوي الخبرة، وقد تفشل في الهجوم المضاد وسط مخاوف من أن الدعم الغربي قد يتضاءل.

وأوضحت القناة أن "أوكرانيا تأمل في شن هجوم في الربيع وسط مخاوف من أن الدعم الغربي قد يتضاءل، إذا لم تظهر البلاد طريقا واضحا لحل الأزمة".

وأضافت أن "عدد الجنود الأوكرانيين المتمرسين آخذ في التناقص، الأمر الذي يدعو إلى التشكيك في جدوى العملية الهجومية المنتظرة".

وعلق مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، على الوضع للقناة التلفزيونية قائلا: "في بداية هذا الصراع تم فقدان كل من قاتل تقريبا من العسكريين المتمرسين الذين تم تدريبهم لعدة سنوات... لسوء الحظ، كل القوات مرهقة على خط المواجهة".

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المصدر: نوفوستي