أكد الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أن محاولة وصول قوات كييف إلى بحر آزوف الذي أحكم الجيش الروسي السيطرة عليه، قد تؤدي إلى انهيار الجيش الأوكراني واندحاره السريع.

وأشار إلى أن مقومات بقاء أوكرانيا تعتمد على نتائج هذه الأعمال العسكرية.

وأكد أنه خلال الهجوم، ستفقد قوات كييف بدون دعم الطيران الكثير من المحاربين المدربين وذوي الخبرة، والمعدات العسكرية.

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وأضاف: "من الواضح أن ما يقلق كييف هو أنه إذا فشل الهجوم، فقد يخسرون الحرب. ومع ذلك، فإن أكثر ما يقلق القادة الأوكرانيين هو أن كييف، حتى لو ربحت المعركة الحالية، ستخسر الحرب على كل الأحوال".

وشدد على أن روسيا تتمتع بقدرات جبّارة في العدد والعتاد، وأن أقصى ما يمكن لقوات كييف تحقيقه هو استعادة مدينة ماريوبول الساحلية، وفي الوقت نفسه، يمكن أن ينتظرها الفشل هنا أيضا، لأنه ليس لديها خبرة في اقتحام المدن.

ولفت إلى أن كييف تهدف إلى نتيجة أكثر طموحا وهو الوصول إلى بحر آزوف، وقطع الممر البري بين الأراضي التي تسيطر عليها روسيا جنوب أوكرانيا، وشبه جزيرة القرم الروسية.

المصدر: لينتا. رو