راهب هندوسي يدعو لغزو مكة المكرمة والاستيلاء على الكعبة (فيديو)

أثار الراهب الهندوسي المتطرف، ياتي ساراسواتي، غضبا واسعا بين المسلمين بدعوته لغزو مكة المكرمة والاستيلاء على الكعبة المشرفة، بزعم أن الكعبة "بنيت على أنقاض معبد هندوسي قديم".

وظهرت تصريحات ساراسواتي في مقطع فيديو، واعتبر أنّ الاستيلاء على الكعبة بعد احتلال مكة هو الطريق الوحيد لإضعاف الإسلام.

وقال: "اليوم هو الوقت المناسب لتوحيد العالم ضد الإسلام والجهاد الإسلامي.. علينا كجماعة الهندوس أن نغزوَ مكة ونستولي على مكة المشرفة وأنا أدعو العالم أجمع لمحاربة الإسلام في عقر داره."

راهب هندوسي يدعو إلى غزو #مكة، والاستيلاء على #الكعبة، زاعماً أنها “بُنيت في مكان معبد هندوسي”، مشيراً إلى أن احتلال مكة هو السبيل الوحيد لهزيمة الإسلام، لأنها مصدر كلّ أنواع السرطان!



هل سنرى هجوماً سعودياً على هذا الخطاب المتطرّف، وعلى الثقافة التي تسمح به؟

في المشمش!

وماذا عن… pic.twitter.com/ARkW2ipfFV — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) April 8, 2023

وزعم ساراسواتي أن الكعبة بنيت مكان معبد هندوسي، "هناك يسري نهر الإله مهاريف تحت اسم مياه زمزم."

الجدير بالذكر أن العديد من القضايا تم رفعها ضد هذا الكاهن المتطرف، كما تعرّض للحبس ولكن تم الإفراج عنه شريطة ألا يُلقيَ أيّ خطابات كراهية، ومع ذلك لا يزال يُدلي بخطابات تحضّ على الكراهية.

من جهته، استنكر المجلس الأمريكي الإسلامي الهندي، تصريحات ساراسواني، وقال إنّ هذا الكاهن المتطرف شيطن الإسلام، وأدلى بتصريحات تكفيرية ضد مكة المكرمة والسعودية.

المصدر: وطن