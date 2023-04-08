طبيب برلسكوني يكشف تفاصيل حالته الصحية

كشف طبيب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، أنه يخضع للعناية المركزة في أحد مستشفيات ميلانو، ويستجيب للعلاج بشكل جيد.

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وذكرت وكالة "أنسا" أن الطبيب ألبرتو زانغريلو، الذي يرأس أيضا وحدة العناية الفائقة في مستشفى سان رافاييل، حيث تم إيداع السياسي السابق وقطب الإعلام الإيطالي يوم الأربعاء، قال إن برلسكوني معتاد على الاستجابة بأفضل ما لديه وإنه على الرغم من أن المرض الخطير في وضع صعب حقا، إلا أنه يستجيب بشكل جيد العلاجات.

وكشف زانغريلو في وقت سابق من الأسبوع أن برلسكوني (86 عاما) يعاني شكلا مزمنا من سرطان الدم منذ بعض الوقت.

ويوم السبت، زار المستشار القديم جياني ليتا، رئيس الوزراء السابق، وقال لقد وجدته أفضل مما كنت أعتقد ومتشوقا للتعافي.

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كما قال ليتا للصحفيين خارج المستشفى "أنتم تعرفون كيف أنه في كل مرة يضع فيها هدفا يصل إليه".

في وقت سابق من الأسبوع، قال أطباء برلسكوني إنهم يعالجون عدوى رئته ويعطونه دواء لاستعادة الحالة السريرية التي كانت الموجودة مسبقا بسبب سرطان الدم.

يشار إلى أن لبرلسكوني أيضا تاريخا من مشكلات القلب، وفي عام 2020 تم نقله إلى مستشفى بسبب إصابته بـ"كوفيد-19" والالتهاب الرئوي.

المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"