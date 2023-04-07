برلسكوني يؤكد تصديه للمرض

قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، البالغ من العمر 86 عاما والذي دخل المستشفى يوم الأربعاء، إنه سيتجاوز الصعوبات "هذه المرة أيضا" وسيتغلب على المرض.

وأضاف في حديث بالهاتف مع أوغوستو مينزوليني، رئيس تحرير صحيفة Il Giornale التي يمتلكها: "الأمر صعب، لكن يمكنني التعامل معه هذه المرة كذلك. لقد تمكنت من الفوز حتى في المواقف الأكثر صعوبة".

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ودعا برلسكوني، الصحفي الذي نقل المحادثة على الصفحة الأولى من عدد اليوم الجمعة، إلى الالتقاء به بعد خروجه من المستشفى.

من جانبه، قال الطبيب المعالج ألبرتو زانجريلو، في وقت سابق، إن برلسكوني في وحدة العناية المركزة بسبب التهاب في الرئة على خلفية سرطان الدم المزمن.

ووفقا لمعطيات وكالة Adnkronos للأنباء، تم تشخيص إصابة برلسكوني بسرطان الدم منذ حوالي عامين، وتفاقم المرض قبل أسابيع قليلة.

في وقت سابق، أفادت صحيفة Corriere della Sera بأنه تم نقل رئيس الوزراء الأسبق إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى لأنه يعاني من مرض خطير في الدم.

وتابعت الصحيفة: "كان هذا هو السبب في دخوله إلى المستشفى، لذلك لم يكن السبب مجرد فحص روتيني، بل أيضا لتلقي العلاج اللازم، حيث أن الآلام التي يعاني منها والالتهاب الرئوي في الأيام الأخيرة هي مضاعفات حدثت لجسم ضعيف بالفعل".

يوم الخميس قال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب "إيطاليا إلى الأمام" بزعامة برلسكوني، إن هذا الأخير على اتصال هاتفي مع رفاقه في الحزب.

المصدر: نوفوستي