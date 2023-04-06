وسائل إعلام: تشخيص برلسكوني بمرض خطير في الدم

أفادت صحيفة Corriere della Sera بأن رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، الذي نقل إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى يوم أمس، يعاني من مرض خطير في الدم.

وتابعت الصحيفة: "كان هذا هو السبب في دخوله إلى المستشفى، لذلك لم يكن السبب مجرد فحص روتيني، بل أيضا لتلقي العلاج اللازم، حيث أن الآلام التي يعاني منها والالتهاب الرئوي في الأيام الأخيرة هي مضاعفات حدثت لجسم ضعيف بالفعل".

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وبحسب مصدر من "رويترز"، فقد تم تشخيص برلسكوني بسرطان الدم، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية يوم أمس أن برلسكوني، البالغ من العمر 84 عاما، قد أدخل مرة أخرى إلى مستشفى سان رافاييل بسبب مشكلات في نظام القلب والأوعية الدموية. وزعم أن السبب هو "صعوبة في التنفس" يعاني منها برلسكوني مرتبطة بانتكاسة الالتهاب الرئوي، وهو ما أكده رئيس الوزراء، والمنسق الوطني لحزب "إلى الأمام إيطاليا" أنطونيو تاغاني، الذي قال إن برلسكوني واع ويتحدث.

المصدر: نوفوستي