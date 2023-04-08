وزير الخارجية الإيطالي: حالة بيرلسكوني مطمئنة

أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أن حالة رئيس الوزراء الأسبق الصحية سيلفيو برلسكوني، مستقرة ويشعر بتحسن مستمر.

وأفاد تاجاني الذي يعد منسقا وطنيا لحزب "أيطاليا للأمام"، السبت لقناة "سكاي تي جي 24" الإخبارية قائلا: "لم أتحدث معه هذا الصباح، لكنه حصل على قسط جيد من الراحة. أنا على اتصال بأسرته، وبــ (الطبيب الشخصي) البروفيسور ألبرتو زانجريلو.. برلسكوني قضى ليلة هادئة، ويقول إنه يشعر بتحسن. وهذا أمر إيجابي"،

وأضاف تاجاني إلى أن حدثا كبيرا سينظمه حزب "إيطاليا للأمام"، في ميلانو يومي 5 و 6 مايو، وأعرب عن أمله في أن يتمكن برلسكوني من المشاركة فيه.

يوم الأربعاء، تم إدخال السياسي البالغ من العمر 86 عاما مرة أخرى إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو، وكان قد غادره في 30 مارس، بعد رحلة علاج امتدت لأربعة أيام.

في البداية، ذكرت وسائل إعلام أن السياسي الإيطالي تم نقله إلى المستشفى بسبب مشاكل في التنفس. ولكن في وقت لاحق من يوم الخميس، وزع البروفيسور دزانجريلو نشرة طبية تفيد بأن برلسكوني كان يتلقى العلاج من عدوى أصابت الرئتين، على خلفية إصابته بسرطان الدم المزمن.

ويتلقى برلسكوني العلاج في قسم العناية المركزة في مستشفى سان رافاييل بميلانو.

المصدر:نوفوستي