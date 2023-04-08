قديروف: الهجوم الأوكراني المضاد المرتقب فرصة لغنائم جديدة

صرح الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، بأن الهجوم الأوكراني المضاد سيكون في مصلحة القوات الشيشانية التي ستجدد احتياطاتها، بالاستيلاء على الأسلحة والذخائر الغربية التي تم إمداد كييف بها.

وكتب قديروف عبر "تلغرام"، "هنالك الكثير من المناقشات الفارغة حول مسألة الهجوم المضاد للتشكيلات النازية في أوكرانيا، أنا لا فهم لماذا تقلقون هكذا؟".

وأوضح قديروف: "شخصيا، أنا أؤيدهم بشدة إن كانوا يخططون لذلك، ولشن هجوم مضاد ناجح، تحتاج القوات الأوكرانية لموارد كبيرة، كما أنه لا مفر من خسارة قوات الهجوم، وفي ذات الوقت مراكزنا أكثر ملاءمة وتحصينا، وخططنا وتكتيكاتنا العسكرية معدة ومصقولة بشكل جيد، وسيسمح الموقع الدفاعي لقواتنا باستخدام موارد أقل، في حين يمكن التنبؤ بتقنيات العدو ومناوراته".

وأضاف: "على العكس من ذلك، فإن الهجوم المضاد من قبل عبدة الشيطان الأوكرانيين ومرتزقة الناتو سيكون في مصلحتنا من جميع النواحي، مثل الكرز فوق الكعكة، وجائزتنا في هذا الهجوم ستكون عينات من التكنولوجيا الغربية، وحشود السجناء الذين يتحولون دائما إلى طهاة عسكريين أو كهربائيين".

وتابع قديروف: " الوضع في روسيا اليوم ممتاز، ونرى توطدا ملحوظا في المجتمع الروسي لم يكن موجودا من قبل، ولا يمكن لأي بلد آخر أن يتباهى به، فموقف رئيسنا فلاديمير بوتين مدعوم بعدد كبير من المواطنين، وفي كل مكان توجد إيجابيات".

وخلص قديروف قائلا: "إذا أراد حلف الناتو والنازيون الأوكرانيون شن هجوم مضاد، ففي هذه الحالة أحثهم على جلب المزيد من عينات الأسلحة الجديدة، التي سنستولي عليها، لتجديد مجموعاتنا من الغنائم".

المصدر: تلغرام