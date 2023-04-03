بالفيديو.. قديروف يوجه رسالة من على جهاز المشي: "لا وقت للمرض"

نفى رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مرة أخرى الشائعات حول مشاكله الصحية وظهر وهو يجري على جهاز المشي عبر فيديو نشره على قناته بتيلغرام.

وعلق قديروف على الفيديو: "مع كل كيلومتر على جهاز المشي وكل كيلوغرام على جهاز رفع الأثقال، فإننا نبتعد أكثر فأكثر عن زيارة الطبيب ونقدم أفضل هدية لجسمنا".

وتابع: "الله منحنا الصحة لنحافظ عليها ونحمي أجسادنا".

مضيفا أن هناك أشياء كثيرة تتطلب التركيز والنشاط والحيوية.

وأكمل: "لا راحة، سواء في عطلات نهاية الأسبوع أو في المساء، إذا كنت تريد المضي قدما، فاركض!".

وأكد رئيس جمهورية الشيشان أنه لا يوجد وقت للمرض.

وجاء فيديو قديروف، الذي يصف نفسه بأنه شخص يتمتع بصحة جيدة، على خلفية عدد من التقارير عن مشاكل صحية ألمت به".

واشتهر قديروف بحبه للرياضة وظهوره الدائم على مواقع التواصل الإجتماعي وهو يمارس الرياضات القتالية وأنواعا عديدة من الرياضات المختلفة إضافة لفديوهات تحث الشباب على ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة.

المصدر: RT +chechnyatoday