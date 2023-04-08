روغوف: مرسوم زيلينسكي الخاص بالإدارات العسكرية خطوة دعائية دورية

قال فلاديمير روغوف زعيم حركة "نحن مع روسيا" إن مرسوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بخصوص تكوين 19 إدارة عسكرية على أراضي زابوروجيه يهدف لتخويف سكان هذه المقاطعة الروسية.

وقال إن هذه الوثيقة عديمة المعنى وليس لها أي وزن حقيقي، وهي فقط خطوة دعائية دورية من جانب السلطات الأوكرانية.

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وأضاف: "يجب الاعتراف بأن زيلينسكي يجيد فعلا الترويج الدعائي، لذلك وقع الآن على مرسوم حول تشكيل 19 إدارة تحت سيطرته في أراضي مقاطعة زابوروجيه التي حررها الجيش الروسي. ومن بينها، بالطبع، إينرغودار ومناطق بيرديانسك وميليتوبول وبولوجوفسكي. وبنفس القدر، يمكنه بموجب مرسومه إنشاء إدارة لفلاديفوستوك أو ريازان".

مساء يوم أمس الجمعة، نشر مكتب رئيس أوكرانيا، مرسوما وقعه زيلينسكي بشأن إنشاء 19 إدارة عسكرية في مقاطعة زابوروجيه الروسية. وبات المرسوم ساري المفعول منذ لحظة نشره.

المصدر: تاس