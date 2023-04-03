روغوف: القوات الأوكرانية حشدت مجموعة لشن هجوم في مقاطعة زابوروجيه

أفاد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، بأن القوات الأوكرانية حشدت مجموعة كافية من الجنود، لشن هجوم على الجبهة في مقاطعة زابوروجيه.

وأضاف روغوف، "تلقت استخباراتنا معلومات دقيقة حول توريد الدبابات الغربية الجديدة لأوكرانيا، وندرك أن الغرب يدفع بالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي للهجوم، ويطالبونه بإظهار مدى فعالية المعدات الغربية، فهم بحاجة إلى نتائج سريعة وأعداد كبيرة من القتلى".

وأشار روغوف، إلى أن وسائل الإعلام الأوكرانية تنشر حملات إعلامية تهدف لتهيئة الرأي العام، لهجوم مضاد، موضحا أن هذه الحملات الإعلامية، تهدف لخلق البغيضة بين مواطني زابوروجيه، وخفض الروح المعنوية للجنود الروس، وقال: "هذه الخدعة لن تخيف رجالنا، وسيتلقى العدو ردا قاسيا جدا".

وانضم إقليم زابوروجيه لروسيا عقب الاستفتاء الذي أجري في شهر سبتمبر 2022، الأمر الذي ترفضه السلطات الأوكرانية، وتستمر في أعمالها العدائية تجاه الإقليم.

وتسيطر القوات الروسية على أكثر من 70% من إقليم زايوروجيه، في حين أن المركز الإقليمي للمدينة لا يزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي