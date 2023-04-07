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قناة إسرائيلية: جولة التصعيد مع لبنان وغزة انتهت

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قناة إسرائيلية: جولة التصعيد مع لبنان وغزة انتهت
Globallookpress
قصف قطاع غزة من قبل الطيران الإسرائيلي، 6 - 7 أبريل 2023
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نقلت قناة "كان" عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم، إن "جولة الغارات على لبنان وغزة قد انتهت، طالما لم يتجدد إطلاق الصواريخ" من هناك على إسرائيل.

وأشارت القناة إلى أن حالة التأهب القصوى مستمرة في الشمال، وأن الاحتمالات تشير إلى أن جولة التوتر لم تنته بعد.

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وقالت نقلا عن مصادر حكومية عدة لم تحددها إن "المؤسسة الأمنية في إسرائيل بحوزتها معلومات بأن حزب الله ليس وراء إطلاق الصواريخ من لبنان وبالتالي لم يكن الرد موجها إليه".

وذكرت المصادر أن "المؤسسة الأمنية في إسرائيل حريصة على عدم الانجرار إلى مزيد من التصعيد على كافة الجبهات، وتحديدا خلال عيد الفصح اليهودي".

ونقلت هيئة البث عن مسؤول كبير في الحكومة قوله "إن الرد على إطلاق الصواريخ من لبنان وغزة كان قويا للغاية من قبل الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية".

وشنت إسرائيل الخميس وفجر الجمعة عشرات الغارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ على إسرائيل من غزة ولبنان.

وطال القصف الإسرائيلي عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، وأراضي زراعية وفارغة في مناطق مختلفة من شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

المصدر: وسائل إعلام عبرية

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