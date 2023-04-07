مراسلتنا: وفاة وإصابات في عملية إطلاق نار ودهس بشارع كويفمان بتل أبيب والشرطة تحيد المنفذ (فيديو)

أفادت مراسلة RT مساء يوم الجمعة، بوقوع إصابات في عملية إطلاق نار ودهس بشارع كويفمان في تل أبيب، فيما اكدت وسائل إعلام عبرية مقتل سائح إيطالي وتحييد المنفذ.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن عدة أشخاص أصيبوا في عملية إطلاق نار بشارع كويفمان في تل أبيب.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى وفاة شخص وإصابة 6 آخرين إصابات متفاوتة بين خطيرة وطفيفة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن قوات الأمن حيدت منفذ العملية.

وذكرت أن منفذ العملية من السكان العرب داخل إسرائيل من سكان بلدة كفر قاسم، ويدعى يوسف أبو جبار.

اللحظات الأولى لعملية الدهس وإطلاق النار في تل أبيب pic.twitter.com/ctehsHK6Gr — الساهرة (@alsahera_ar) April 7, 2023

فيديو يوثّق حالة الاستنفار لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار والدهس وسط 'تل أبيب' pic.twitter.com/kqAEseQszo — نداء الأقصى_ Nedaa_Alaqssa (@Nedaa_Alaqssa) April 7, 2023

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية