بيسكوف يعلق على موضوع الهجوم الأوكراني المضاد وعلى فكرة الهدنة خلال عيد الفصح

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الجيش الروسي يراقب بدقة التصريحات الأمريكية حول هجوم أوكراني مضاد وشيك، ويؤخذ ذلك بالاعتبار عند التخطيط للعمليات القتالية.

في وقت سابق من اليوم الجمعة، لم يستبعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بدء هجوم مضاد من قبل القوات الأوكرانية في الأسابيع القريبة المقبلة.

وأضاف بيسكوف: "هذا التصريح يخضع لمراقبة دقيقة من جانب الجيش الروسي. وتقيم قيادتنا العسكرية بعناية جميع المعلومات ذات الصلة وتأخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط لمواصلة سير العملية العسكرية الخاصة".

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وعند تعليقه على ما أعلنه ليونيد سيفاستيانوف رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين بالعقيدة الأرثوذكسية القديمة، حول أن البابا فرنسيس اقترح فرض هدنة في أوكرانيا وفي المناطق الروسية الجديدة اعتبارا من 9 أبريل أثناء احتفال الكاثوليك والأرثوذكس بعيد الفصح وأسابيع الفصح المشرقة.

وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين "لم يسمع أي تصريحات من جانب الفاتيكان بشأن هدنة عيد الفصح في أوكرانيا، بل فقط سمعها من جانب سيفاستيانوف. لذلك لا نرى وجود أي داع للتعليق على الخبر".

وعند تعليقه على فكرة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حول تدمير جميع الأسلحة النووية في العالم، قال بيسكوف إن هذا يتطلب إجماعا، لكن لا توجد أي احتمالية لمثل هذه الاتفاقات المشتركة.

المصدر: نوفوستي