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بابا الفاتيكان يقترح هدنة بأوكرانيا في عيد الفصح

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بابا الفاتيكان يقترح هدنة بأوكرانيا في عيد الفصح
Globallookpress Stefano SpazianiSpaziani
البابا فرنسيس (صورة أرشيفية)
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اقترح البابا فرنسيس هدنة في أوكرانيا وفي المناطق الروسية الجديدة اعتبارا من 9 أبريل أثناء احتفال الكاثوليك والأرثوذكس بعيد الفصح وأسابيع الفصح المشرقة.

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أعلن عن ذلك رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين بالعقيدة الأرثوذكسية القديمة ليونيد سيفاستيانوف، مستشهدا بمحادثة شخصية مع البابا، حيث تابع: "إن الأسبوع المقبل هو أسبوع عيد الفصح الكاثوليكي، ثم أسبوع عيد الفصح الأرثوذكسي. وقد أخبرني البابا أنه تقديرا لتلك الأوقات، يقترح توقف جميع العمليات العسكرية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم الأحد ولمدة أسبوعين، بحيث تتوقف الهجمات على الإطلاق، ويتوقف الجميع عن إطلاق النار على بعضهم البعض، وتعلن التهدئة".

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية هذا العام بعيد الفصح في يوم الأحد المقبل، 9 أبريل، فيما يحتفل الأرثوذكس بعيد الفصح في غضون أسبوع، 16 أبريل.

المصدر: تاس

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