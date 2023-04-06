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مسؤول إيراني: المعركة الجديدة مع الصهاينة ستكون حافلة بالمفاجآت

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مسؤول إيراني: المعركة الجديدة مع الصهاينة ستكون حافلة بالمفاجآت
Globallookpress
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قال المستشار الاستراتيجي لرئيس مجلس النواب الإيراني مهدي محمدي، تعليقا على التطورات في الأراضي الفلسطينية، إن معركة رمضان الحالي ستكون "حافلة بالمفاجآت".

وفي تدوينة عبر "تويتر"، قال محمدي إن معركة رمضان الجاري "ستكون مليئة بالمفاجآت، بدءا من شكل تنسيق الفصائل، إلى جانب الأسلحة المُستخدمة، مرورا  بمختلف أساليب القتال، وصولا إلى نظام القيادة والتحكم المتكامل لدي المقاومة المنتشر على مساحة جغرافية واسعة مع القدرة على التركيز على الخطط التكتيكية في الميدان".

وختم محمدي تدوينته بالقول: "مواجهة جديدة بمعادلة جديدة".

المصدر: RT

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