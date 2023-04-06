مسؤول إيراني: المعركة الجديدة مع الصهاينة ستكون حافلة بالمفاجآت

قال المستشار الاستراتيجي لرئيس مجلس النواب الإيراني مهدي محمدي، تعليقا على التطورات في الأراضي الفلسطينية، إن معركة رمضان الحالي ستكون "حافلة بالمفاجآت".

وفي تدوينة عبر "تويتر"، قال محمدي إن معركة رمضان الجاري "ستكون مليئة بالمفاجآت، بدءا من شكل تنسيق الفصائل، إلى جانب الأسلحة المُستخدمة، مرورا بمختلف أساليب القتال، وصولا إلى نظام القيادة والتحكم المتكامل لدي المقاومة المنتشر على مساحة جغرافية واسعة مع القدرة على التركيز على الخطط التكتيكية في الميدان".

نبرد رمضان ۱۴۴۴ مملو از شگفتی ها خواهد بود. از تنوع و هماهنگی گروه ها و تسلیحات، تا ترکیب شیوه های مختلف نبرد سخت ‌و نیمه سخت، و تا سیستم فرماندهی و کنترل یکپارچه مقاومت، گستره در یک جغرافیای بزرگ با قابلیت تمرکز بر ریزترین لایه های تاکتیکی میدان. 'مواجهه جدید با معادله جدید.' — Mahdi Mohammadi 🇮🇷 (@mmohammadii61) April 6, 2023

وختم محمدي تدوينته بالقول: "مواجهة جديدة بمعادلة جديدة".

المصدر: RT