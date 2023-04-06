لافروف يصل إلى تركيا في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أنقرة، حيث سيبحث قضايا مختلفة بينها تطوير التعاون في مجال الطاقة، وصفقة الحبوب، والتسوية السورية.

وخلال الزيارة سيلتقي لافروف نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو، حيث سيبحث معه التعاون الثنائي في الطاقة والسياحة، والوضع في العراق والقوقاز واستئناف العلاقات بين أرمينيا وتركيا، والأزمة الأوكرانية، والتسوية السورية.

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كما سيبحث الجانبان صفقة الحبوب التي تم تمديدها في منتصف مارس 60 يوما، وإزالة العراقيل الغربية أمام وصول المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى دول العالم.

وسيركز الوزيران على تطبيع العلاقات السورية التركية، وسيبحثان مشروع محطة "أكويو" الكهرذرية التي تشيدها مؤسسة "روس آتوم" الروسية للطاقة النووية.

المصدر: نوفوستي