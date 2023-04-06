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بوشيلين في اجتماعه مع بوتين: انخفض القصف الأوكراني لدونيتسك بنحو النصف

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بوشيلين في اجتماعه مع بوتين: انخفض القصف الأوكراني لدونيتسك بنحو النصف
Globallookpress Kremlin Pool
القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين (صورة أرشيفية)
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صرح القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بأن أنظمة الدفاع الجوي في الجمهورية قد تم تعزيزها، وانخفض القصف الأوكراني بنحو النصف.

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جاء ذلك خلال اجتماع بين بوشيلين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تابع: "في الاجتماع الأخير معكم، لفتت نظركم بشأن تعزيز الدفاع الجوي والعمل المضاد للبطاريات، وهو ما تم إنجازه. لهذا بإمكاني الآن التصريح بأن القصف قد انخفض بمقدار النصف وفقا لإحصائياتنا".

وأشار بوشيلين في الوقت نفسه إلى استمرار الوضع الصعب في عدد من مقاطعات جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث يستمر قصف مناطق بتروفسكي وكويبيشفسكي وكييفسكي.

من جانبه قال الرئيس بوتين إن مهمة روسيا هي إبعاد القوات المسلحة الأوكرانية إلى مسافة لا تستطيع معها أن تسبب أضرارا للجمهورية.

المصدر: RT

 

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