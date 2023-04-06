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القوات الروسية تسيطر على محطة السكة الحديدية في أرتيوموفسك

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القوات الروسية تسيطر على محطة السكة الحديدية في أرتيوموفسك
Globallookpress Sergii KharchenkoZUMAPRESS.com
صورة أرشيفية
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أعلن يان غاغين مستشار القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية عن سيطرة الوحدات الروسية على محطة السكة الحديدية في أرتيوموفسك (باخموت).

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جاء ذلك في حديث غاغين على الهواء مباشرة للقناة الروسية الأولى اليوم الخميس، حيث تابع: "عمليا، المدينة بأكملها الآن في يد الجيش الروسي، لكن الأهم هو أن المنطقة الصناعية في أرتيوموفسك قد تم تحريرها من قبل القوات الروسية منذ فترة طويلة، وكانت تلك آخر الحدود الصعبة في المدينة. بعد ذلك تمت السيطرة على محطة (باخموت-1)، وبدأ العدو بعد ذلك في التراجع بطريقة فوضوية إلى حد ما، نحو خطوط سيئة الإعداد".

وقدّر غاغين الخسائر التي لا يمكن تعويضها لدى القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك بحوالي 15-20 ألف شخص.

ووفقا له، لم يعد بإمكان جنود القوات المسلحة الأوكرانية الآن مغادرة المدينة، لأن جميع الطرق، بما في ذلك الطرق المؤدية إلى تشاسوف يار، تخضع لسيطرة المدفعية الروسية.

المصدر: نوفوستي

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