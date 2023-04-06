روغوف: الجيش الأوكراني تسلم دبابات "تشالنجر 2" في محور زابوروجيه ومستعدون لتدميرها

قال عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف، إن القوات الأوكرانية بمحور زابوروجيه تسلمت دبابات "تشالنجر2" البريطانية، منوها بالاستعداد للمواجهة وإحراقها.

وأصاف روغوف: "إنها موجودة بالفعل. بالطبع، القوات الأوكرانية ستستخدمها أثناء الهجوم. جيشنا جاهز لذلك، إنه يعرف كيف يدمرها ويحرقها. في وقت سابق، قمت بنشر صور لهذه الدبابات على أراضي أوكرانيا بدون حماية ديناميكية، والآن هي مجهزة بالفعل بحماية ديناميكية".

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ووفقا له، يسود هدوء نسبي الآن على خط التماس، ويتم استكشاف خطوط المواجهة حيث أن القوات الروسية مستعدة للمواجهة، إلا أن القوات الأوكرانية لم تبدأ بأي تحرك بعد، منوها بأن التحرك الأوكراني سيبدأ في اللحظة الأخيرة عندما يشنون هجوما واسع النطاق باستخدام كل الأدوات والمركبات والمدرعات حيث سيتم حشد كل شي فيه لأنه هو أمل زيلينسكي الأخير والذي تترقبه الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وكان روغوف قد صورة لدبابة "تشالنجر-2" البريطانية، مع تعليق بأن بريطانيا تفعل ما بوسعها حتى تنفذ صيغة "الحرب حتى آخر أوكراني".

المصدر: تاس