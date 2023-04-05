نشر عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف صورة لدبابة "تشالنجر-2" البريطانية، مع تعليق بأن بريطانيا تفعل ما بوسعها حتى تنفذ صيغة "الحرب حتى آخر أوكراني".

Telegram

جاء ذلك فيما نشره روغوف، الذي يشغل كذلك منصب رئيس حركة "نحن مع روسيا"، بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع روغوف: "ما أن نشرت مقطع فيديو لأول مدرعات فرنسية ثقيلة، دبابات AMX-10RC ذات العجلات، التي وفرها نظام ماكرون لنظام زيلينسكي، حتى راحت عصابة مدمني المخدرات في كييف والنازيين تستعرض بالفعل دبابات (تشالنجر-2) التي وصلت من بريطانيا.

إقرأ المزيد

في المجموع، يمدّ نظام سوناك نظام زيلينسكي بـ 28 دبابة من طراز (تشالنجر-2) لإبقاء مدمن المخدرات وعميل المخابرات البريطانية زيلينسكي في السلطة.

الصورة ملفتة للنظر، من حيث أن الدبابة بلا حماية ديناميكية، الخزان مجهز بمدفع عيار 120 ملم L30A1، وهي البنادق الوحيدة الموجودة لدى (الناتو) التي تستخدم هذا العيار. مدى النيران الفعال للقذائف شديدة الانفجار الخارقة للدروع هو 8 كلم.

يبذل الأنغلوساكسون كل ما في وسعهم لضمان موت أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين خلال عملية تحرير أراضينا في جنوب روسيا، كجزء من تنفيذ صيغة (الحرب حتى آخر أوكراني).

لقد حان الوقت لمساعدة إيرلندا الشمالية واسكتلندا للحصول على استقلالهما من الاحتلال الإنجليزي".

المصدر: تليغرام