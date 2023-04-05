RT تنفرد بنشر الحوار الأخير للمراسل العسكري تاتارسكي قبيل مقتله (فيديو)

نشرت قناة RT حوارا أجري مع المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي قبل مقتله مباشرة في عملية إرهابية بمدينة بطرسبورغ.

ورد المراسل العسكري على أسئلة الصحفيين حول تنشئة جيل الشباب، وكيف يسمح الليبراليون لأنفسهم بالحديث، وحول صورة الجندي الروسي في وسائل الإعلام.

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يقول تاتارسكي حول "الصورة الصحيحة للجنود":

"يرسم الأمريكيون صورة جميلة، حيث يرتدي أحد الشباب قميصا ممزقا مع خوذة مطلية، ذلك مجرد مدخل إبداعي للقضية. أنا متأكد أن بإمكاننا إيجاد المدخل المناسب، إلا أنه، ولسبب ما، من يعملون في النظام لا يفعلون ذلك".

حول "المعلمين والشخصيات الإعلامية الذين يتحدثون ضد روسيا" يقول تاتارسكي:

"من الضروري حظر (الآراء المسمومة) على المستوى التشريعي. للشرح بشكل محدد، إذا كنت شخصية عامة، وقمت بالتعبير عن رأيك المسموم علنا، وأنت معلم، تتم معاقبتك على هذا. هذا كل ما في الأمر، وهو نهج يعمل في عدد من البلدان. المشكلة هي أن الدولة لا زالت قادرة على دعم هؤلاء. نرى أشخاصا على قنوات الدولة لا يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، ونشاهد مع ذلك أغانيهم وألحانهم. هذا خطأ".

ويتابع تاتارسكي بشأن الجيل القادم:

"من الضروري تثقيف الشباب بالطبع، وهو أمر لا شك فيه. كان هناك جيل أحب الشيوعيين، والآن سيغادر الجيل الذي أحب الديمقراطيين، والآن سيظهر جيل عادي يحب روسيا".

وحول منشوراته يقول تاتارسكي:

"إن أروع شيء في مهنتي هو أنني أكتب لنفسي أولا وقبل كل شيء، لذلك يساعدني ذلك في عدم الاعتماد على رأي شخص آخر. لدي فكرة، أقوم بتدوينها، وهذا كل شيء".

المصدر: RT