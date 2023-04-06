الكرملين يحث على توضيح كلمات زيلينسكي بشأن الحدود بين أوكرانيا وبولندا

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن ما أعلنه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول غياب الحدود بين أوكرانيا وبولندا يتطلب توضيحا.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث قال: "إذا كان فلاديمير زيلينسكي، متحدثا عن غياب الحدود الأوكرانية البولندية، يعني الانتقال إلى اللغة البولندية، فمن الصعب فهم ذلك، ويجب تتبع تصريحاته باستمرار من أجل فهم مخططاته".

وتابع بيسكوف: "وإذا كان السيد زيلينسكي يدور في ذهنه ابتلاع بولندا لأوكرانيا، فيجب تسوية هذا الأمر. إذا كان يريد، على سبيل المثال، أن يتبع مسار جيرانه، ليعلن إلغاء اللغة الأوكرانية مثلا، ويستبدلها بالبولندية، فقد رأينا سوابق ذلك لدى بعض جيران أوكرانيا، إلا أن ذلك أمر عصي على الفهم. أعتقد أن علينا التحلي بالصبر والاستمرار في متابعة تصريحات السيد زيلينسكي من أجل فهم مخططاته".

وكان زيلينسكي قد قال، يوم أمس الأربعاء، إن الحدود بين بولندا وأوكرانيا لن تكون موجودة في المستقبل.

المصدر: نوفوستي