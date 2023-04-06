كوريا الشمالية: التدريبات الأمريكية مع كوريا الجنوبية "بروفة حرب"

نددت كوريا الشمالية بالتدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ووصفتها بأنها بروفة حرب غير مسبوقة، وتعهدت باتخاذ خطوات عسكرية هجومية ضد مثل هذه الأعمال.

وفي تعليق نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، قال تشوي جو-هيون، أحد منتقدي شؤون الأمن الدولي إن التدريبات العسكرية المحمومة التي قامت بها سيئول وواشنطن، حولت شبه الجزيرة الكورية إلى برميل بارود يمكن أن ينفجر في أي لحظة.

وقال: "سيستمر ردعنا للحرب في إظهار المسؤولية والثقة في المهام الحاسمة من خلال الأعمال الهجومية".

وندد تشوي بالولايات المتحدة، ووصفها بأنها "سرطان للسلام العالمي"، مشيرا إلى إجرائها مؤخرا تدريبات بحرية ثلاثية مع حليفتيها الآسيويين كوريا الجنوبية واليابان، بمشاركة حاملة الطائرات "يو إس إس نيمتز".

وأجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أيضا تدريبات جوية مشتركة شملت قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-52H يوم أمس الأربعاء.

المصدر: "يونهاب"