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بالفيديو.. القوات البحرية الأمريكية واليابانية والكورية الجنوبية تتدرب على صد غواصات كوريا الشمالية

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تجري القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية واليابانية أول مناورات مضادة للغواصات في ستة أشهر لتعزيز تنسيقها ضد التهديدات الصاروخية الكورية الشمالية

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" الأمريكية والمدمرات البحرية من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان شاركت في التدريبات في المياه الدولية قبالة جزيرة جيجو الكورية الجنوبية.

المصدر: أ.ب.

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