البيت الأبيض: أي خطة سلام لا تراعي موقف أوكرانيا لن تكون جديرة بالثقة

أعلنت الإدارة الأمريكية أن خطة للسلام في أوكرانيا لن تكون جديرة بالثقة إن لم تأخذ بعين الاعتبار موقف كييف.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، تعليقا على المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، إن "الزعيمين متفقان على أنه إذا كانت هناك اتفاقات سلام، فيجب صياغتها بالكامل عبر التشاور وبالتعاون وبدعم الرئيس الأوكراني زيلينسكي وإدارته".

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وتابع أن "أي اتفاقات سلام مقترحة، لا تراعي رأي ومبادئ الرئيس زيلينسكي في ما يخص السلام العادل، لن تكون جديرة بالثقة أصلا".

واعتبر كيربي أنه من شأن الصين أن تساهم في التوصل إلى اتفاقات سلام إذا "مارست ضغطا إضافيا" على روسيا من أجل تحقيق "وقف طويل الأمد وموثوق به لإطلاق النار".

وكانت المصادر الفرنسية قد أفادت في وقت سابق بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي جو بايدن قبل التوجه إلى الصين، وأن الرئيسين أعربا عن أملهما بمساعدة الصين في تسوية النزاع في أوكرانيا.

المصدر: تاس