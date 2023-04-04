ماكرون وبايدن يأملان بأن تساعد الصين في تسريع جهود السلام في أوكرانيا

أعرب الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن عن أملهما بأن تساعد الصين في "تسريع" البحث عن حل للنزاع في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي فرنسي.

وأوضح المصدر في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الفرنسي والأمريكي يوم الثلاثاء، أن هذه المحادثة بينت "وجود رغبة مشتركة لدى فرنسا والولايات المتحدة بالانخراط مع الصينيين في جهود مشتركة لتسريع وضع حد للحرب في أوكرانيا وإرساء سلام مستدام".

وأضاف المصدر أن الرئيسين أعربا خلال المحادثة عن أملهما في "الاستحصال من الصينيين على مساهمة في الجهد العالمي المبذول على صعيد التضامن بين الشمال والجنوب"، و"وضع أجندة مشتركة مع الصين حول المناخ والتنوع البيولوجي".

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وجاءت المحادثة بين الرئيسين الفرنسي والأمريكي قبل ساعات قليلة من توجه ماكرون إلى الصين في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام.

وخلال الزيارة إلى الصين والتي تبدأ الأربعاء وتستمر حتى السبت، من المقرر أن يعقد ماكرون لقاءات مع نظيره الصيني شي جين بينغ الذي زار موسكو مؤخرا.

وجدير بالذكر أن الصين تقدمت برؤيتها للتسوية السلمية في أوكرانيا، تتضمن 12 بندا، بما فيها احترام القانون الدولي وسيادة الدول والتخلي عن العقوبات الأحادية الجانب.

المصدر: فرانس برس