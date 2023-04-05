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روسيا تثير قضية اغتيال تاتارسكي في مجلس الأمن الدولي

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روسيا تثير قضية اغتيال تاتارسكي في مجلس الأمن الدولي
Legion-Media
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا ستناقش جريمة اغتيال المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي التي وقعت في سانت بطرسبورغ، في مجلس الأمن الدولي.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي عقدته الأربعاء مجيبة عن سؤال في هذا الشأن: "حاليا تقوم الأجهزة الأمنية الروسية بالتحقيقات في العمل الإرهابي، وهذا الموضوع سيكون واحدا من الموضوعات التي ستتم مناقشتها في مجلس الأمن الدولي لأسباب عدة كما قد تحدثنا عنها اليوم".

وأضافت زاخاروفا: "البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة بالطبع ستقدم جميع الحقائق التفصيلية المرتبطة بالجريمة، وهذه القضية ستكون ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، من أجل الدفاع عن مصالحنا الوطنية عبر منصة الأمم المتحدة".

المصدر: تاس

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