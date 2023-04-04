"سي إن إن": جلسة الاستماع المقبلة لترامب ستكون يوم 4 ديسمبر في نيويورك

أفادت شبكة "سي إن إن" بأنه تم تحديد موعد جلسة الاستماع الشخصية التالية لقضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في 4 ديسمبر في نيويورك.

وأضاف محاموه، أن لائحة الاتهامات ضد ترمب لا تتضمن أي جريمة فيدرالية.

كما تعهد محامي ترامب بمحاربة الاتهام "النمطي" و"اليائس" الموجّه لموكله.

في حين وذكر قاض أمريكي أن محاكمة ترامب يمكن أن تبدأ في يناير 2024.

وغادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قاعة المحكمة بعد إعلان لائحة الاتهامات ضده.

وبعد مغادرة ترامب للمحكمة، من المتوقع أن يتوجه موكبه مباشرة إلى مطار لاغوارديا في رحلة العودة على متن طائرته الخاصة إلى مار-إيه-لاغو، حيث سيدلي بتصريحات للصحافة.

المصدر: "سي إن إن"