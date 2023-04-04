رئيس "الشاباك" الإسرائيلي يتحدث عن 200 هجوم كبير

قال رئيس "الشاباك" الإسرائيلي رونين بار إنه خلال آخر 3 أشهر، تم إحباط أكثر من 200 عملية "كبيرة"، وإن طاقم "تكيلا" المخصص لإحباط تهديدات فورية استدعي 14 مرة منذ بداية العام.

وخلال حضوره احتفالا بمناسبة عيد الفصح بوجود رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حذر رونين بار، من التوتر الأمني المرتفع قبل عشية عيد الفصح اليهودي يوم غد الأربعاء.

وأوضح بار قائلا:"نحن في زمن مليء بالتحديات، من الداخل والخارج، المصدر إيراني، وشيعي، وحماسي جهادي، وجبهة شعبية، وسلفي، والعديد من الظواهر المحلية".

وأضاف: "لتوضيح الأرقام.. مرت ثلاثة أشهر وأحبط هذا العام أكثر من 200 عملية كبيرة، بينها 150 عملية إطلاق نار، و20 عملية باستخدام متفجرات، ودهس ، وانتحار، وخطف وغيرها..إلى جانب ذلك، عانينا من 15 خسارة مؤلمة."

وأردف: "زاوية أخرى لفهم الحجم، وهي عن طريق طاقم (تكيلا)..الاستجابة الأخيرة لعملية في طريقها للتنفيذ..تم استدعاؤه هذا العام أكثر من 14 مرة".

وتابع بار: "آخر مرة أغلقنا بها الدائرة كانت أمس حين اعتقلنا اثنين من خلية المهاجمين في العملية التي أصيب بها جنديين في حوارة.. قمنا بذلك في رمضان، ونفذنا ذلك خلال ساعات النهار في قلب القصبة ورفيديا، وقبل شهر لاحقنا قاتل هيلل فيغل ضحية العملية في حوارة، من نابلس الى جنين، مجددا في ساعات النهار".

المصدر: "I24'