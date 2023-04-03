آيزنكوت: إسرائيل في أخطر وضع أمني لها

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، من أن إسرائيل في أخطر وضع أمني لها منذ عام 1973 (حرب أكتوبر).

وفي حديث لموقع ynet، تحدث عن المفاوضات التي تجري حول تشريعات الإصلاح القضائي، مشيرا إلى أن كل فرصة ممكنة للتوصل إلى مفاوضات يجب أن تستنفد من أجل وقف تصعيد خطير للغاية داخل المجتمع الإسرائيلي".

وبشأن قرار قائد القوات الجوية عزل الطيارين الذين قرروا تجميد خدمتهم، قال عضو الكنيست آيزنكوت: "بصفتي عميد احتياط، أرسلت جنودا إلى السجن بسبب عدم التزامهم بالقانون"، معتبرا أن "إسرائيل اليوم في أخطر وضع أمني منذ نهاية أكتوبر 1973 - الردع الإسرائيلي تعرض للخطر".

المصدر: ynet