بالفيديو.. لحظة خروج ترامب من قاعة الاحتجاز متوجها للمثول أمام القاضي

نشرت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يوثق لحظة خروج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قاعة الاحتجاز متوجها للمثول أمام القاضي في نيويورك.

ونشرت شبكة "NBC News" لقطات توثق تقدم ترامب بدون أصفاد إلى قاعة المحكمة بمدينة نيويورك لمثوله أمام القاضي، وتوجيه لائحة الاتهام بحقه.

BREAKING: Former President Trump steps into NYC courtroom for arraignment. https://t.co/olLnnmgWJ6pic.twitter.com/qOz8kyqyhh — NBC News (@NBCNews) April 4, 2023

ودخل دونالد ترامب، أول رئيس سابق في التاريخ الأمريكي يواجه اتهامات جنائية، إلى قاعة محكمة في نيويورك ليتم تقديمه للمحاكمة ومن المتوقع أن يدفع بأنه غير مذنب.

وقامت سلطات محكمة مانهاتن، بأخذ بصمات أصابع الرئيس السابق في إجراء روتيني قبيل المحاكمة.

المصدر: "NBC News"