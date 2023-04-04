البيت الأبيض: الرئيس بايدن سيتابع محاكمة ترامب لكنها "ليس محور اهتمامه"

أعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن على دراية باستدعاء سلفه وسوف يتابع الأخبار، لكنه شدد على أنها "ليست محور اهتمامه".

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير: "سوف يركز الرئيس على الشعب الأمريكي كما يفعل كل يوم، هذا ليس شيئا يركز عليه.. إنه سيركز على أشياء مثل التأكد من استمرارنا في خفض الأسعار للشعب الأمريكي".

وأضافت: "بالطبع، يتم بث هذا الأم على العديد من الشبكات هنا يوميا لساعات طويلة، لذلك من الواضح أنه سيتابع جزءا من الأخبار عندما يكون لديه وقت لمتابعة أخبار اليوم، ولكن هذا ليس تركيزه لهذا اليوم".

ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع مجلس مستشاريه حول العلوم والتكنولوجيا بعد ظهر اليوم، لإجراء محادثة حول الذكاء الاصطناعي ريثما يتم استجواب الرئيس السابق ترامب في مانهاتن.

ورفضت جان بيير التعليق على تفاصيل القضية، لكنها كررت أن بايدن "لم يُعطَ إنذارا" بشأن لائحة الاتهام وأطلعه رئيس موظفي البيت الأبيض جيف زينتس على التطورات كما وردت في وسائل الإعلام.

ورفض بايدن مرارا التعليق على القضية، لكنه قال لشبكة "سي إن إن" يوم الاثنين، في مينيسوتا، إنه يثق في إدارة شرطة نيويورك وأجاب بالإيجاب عندما سئل عما إذا كان يؤمن بالنظام القانوني.

المصدر: CNN