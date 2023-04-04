العاهل السعودي يتلقى رسالة من رئيس الإمارات

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تلقى رسالة خطية، من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تتعلق بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات".

وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، خلال استقباله بمقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق "واس".

المصدر: "واس"