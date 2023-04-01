الأمير محمد بن سلمان يجري اتصالات هاتفية عديدة بالقيادات الإماراتية المعينة مؤخرا

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالات هاتفية بالقيادات الإماراتية المعينة مؤخرا، مهنئا ومؤكدا عمق الروابط الأخوية بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالات هاتفية بكل من الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب الرئيس الإماراتي، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، كلا على حدة، هنأهم خلالها بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية من سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بتعيينهم في مناصبهم القيادية الجديدة.

وخلال الاتصالات الهاتفية، أعرب ولي العهد عن تمنياته لهم بالتوفيق وأن تعزز هذه الخطوات مسيرة الازدهار والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات وتسهم في تحقيق ما يتطلع إليه الشعب الإماراتي من رفعة وتطور في ظل قيادته.

من جهتها، عبرت القيادات الإماراتية عن خالص شكرها وتقديرها لولي العهد السعودي على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.

كما جرى خلال الاتصالات الهاتفية التأكيد على عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: "واس"