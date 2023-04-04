زيلينسكي يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية فرض حزمة العقوبات الحادية عشرة ضد روسيا

بحث الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إمكانية فرض حزمة العقوبات الحادية عشرة ضد روسيا، إلى جانب مسألة دعم أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي، عبر حسابه في "تلغرام"، "أنا على اتصال دائم برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وقد ناقشنا الأحداث الدولية المشتركة تحسبا للمستقبل، كما بحثنا الحاجة إلى إعداد الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، وتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، إضافة إلى آليات تنفيذ توصيات المفوضية الأوروبية، من أجل انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي".

وأفاد المفوض الأوروبي، إريك مامير، في وقت سابق، بأن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ستتواصل هاتفيا مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء قبيل زيارتها للصين.

ووقع زيلينسكي في الـ 28 من فبراير 2022، على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ووافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل في الـ 23 من يونيو 2022، على منح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للانضمام إلى الاتحاد.

وتجدر الإشارة، إلى أنه يتوجب على كل من أوكرانيا ومولدوفا، تنفيذ عدد من الشروط التي تشمل الإصلاحات ومكافحة الفساد للانضمام إلى الحلف.

المصدر: نوفوستي