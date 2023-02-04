كشف زعيم حركة "الوطنيون" الفرنسية فلوريان فيليبو عن سبب رغبة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

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وكتب في تغريدة على "تويتر": "ستخدم عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي المصالح الأمريكية ولذلك يريدها زيلينسكي وأورسولا فون دين لاين. سيصب ذلك الزيت على النار في النزاع مع روسيا وسيضعف الدول الأوروبية التي سيتعين عليها التعامل مع عضو جديد فاسد وفقير!".

وكان فيليبو قد انتقد أكثر من مرة الدول الغربية بسبب دعمها المالي لأوكرانيا وإمدادات المعدات العسكرية للجيش الأوكراني، الأمر الذي يطيل أمد النزاع في هذه الدولة. كما دعا السياسي لإلغاء القيود الأوروبية المفروضة على روسيا. ووصف قرارات بروكسل في مجال الطاقة بالمجنونة والقيود نفسها – بأنها غبية.

المصدر: نوفوستي