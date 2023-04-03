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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مجهولة فوق قطاع غزة

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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مجهولة فوق قطاع غزة
dialog.ua
صورة تعبيرية
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أفاد الجيش الإسرائيلي، باعتراض طائرة حربية إسرائيلية، لطائرة مجهولة فوق قطاع غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي عبر "تلغرام"، أنه عقب رصد الطائرة فوق قطاع غزة، تم إخضاعها لإشراف مجموعة مراقبة الحركة الجوية التابعة لسلاح الجو الأمريكي قبل اعتراضها".

 وأضاف الجيش، أن الطائرة لم تخترق الأجواء الإسرائيلية، ولم تشكل أي تهديد للمواطنين الإسرائيليين.

كما ذكر الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، أن سلاح الجو الإسرائيلي أسقط طائرة مجهولة، يحتمل أنها دخلت المجال الجوي الإسرائيلي من سوريا.

 

المصدر: نوفوستي

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