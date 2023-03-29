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إسرائيل تطلق قمر تجسس إلى الفضاء (فيديو + صور)

الفضاء

إسرائيل تطلق قمر تجسس إلى الفضاء (فيديو + صور)
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الجيش أطلق بنجاح قمر التجسس "Ofek-13" إلى الفضاء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الدفاع في بيان بعد الإطلاق "إن أوفيك 13 قمر صناعي للمراقبة بقدرات متطورة"، مبينة أنه "بعد دخوله مدار الأرض، سيخضع القمر الصناعي لسلسلة من الفحوصات التي تهدف إلى التحقق من سلامته الهيكلية ومستوى أدائه".

وسيوفر القمر الصناعي، وهو الأحدث في سلسلة أصول المراقبة الإسرائيلية في الفضاء، للجيش صورا ذات جودة أفضل من سابقاتها.

وقادت إدارة الفضاء التابعة لوزارة الدفاع تطوير وإنتاج القمر الصناعي، مع تطوير مختلف هيئات جيش الدفاع الإسرائيلي، بما في ذلك وحدة الاستخبارات المرئية 9900 والقوات الجوية.

وكانت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية هي المقاول الرئيسي المشارك في المشروع. أنتجت شركتا الدفاع الإسرائيليتان تومر ورافائيل محركات الإطلاق.

وأطلقت إسرائيل أول قمر صناعي لها، Ofek-1 إلى الفضاء في عام 1988. ولم تبدأ إسرائيل إلا بعد سبع سنوات في عام 1995، في إطلاق قمر صناعي استطلاع إلى الفضاء قادر على تصوير الأرض. وتم إطلاق Ofek-16 إلى الفضاء في يوليو 2020.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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