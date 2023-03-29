إسرائيل تطلق قمر تجسس إلى الفضاء (فيديو + صور)

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الجيش أطلق بنجاح قمر التجسس "Ofek-13" إلى الفضاء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الدفاع في بيان بعد الإطلاق "إن أوفيك 13 قمر صناعي للمراقبة بقدرات متطورة"، مبينة أنه "بعد دخوله مدار الأرض، سيخضع القمر الصناعي لسلسلة من الفحوصات التي تهدف إلى التحقق من سلامته الهيكلية ومستوى أدائه".

משרד הביטחון והתעשייה האווירית שיגרו בהצלחה לחלל את לוויין "אופק 13", לוויין תצפית מכ"מי בעל יכולות מתקדמות, משדה ניסויים במרכז הארץ

(צילום: קובי ריכטר, TPS) @ItayBlumentalpic.twitter.com/Al2ByWTtdH — כאן חדשות (@kann_news) March 28, 2023

وسيوفر القمر الصناعي، وهو الأحدث في سلسلة أصول المراقبة الإسرائيلية في الفضاء، للجيش صورا ذات جودة أفضل من سابقاتها.

وقادت إدارة الفضاء التابعة لوزارة الدفاع تطوير وإنتاج القمر الصناعي، مع تطوير مختلف هيئات جيش الدفاع الإسرائيلي، بما في ذلك وحدة الاستخبارات المرئية 9900 والقوات الجوية.

أطلقت اسرائيل الليلة الماضية بنجاح قمر استطلاع (اوفيك 13) الى الفضاء، وتمت عملية الاطلاق باشراف وزارة الدفاع والصناعات الجوية من صاروخ حامل من طراز "شافيت" في حقل تجارب بأواسط البلاد. وقد أعلنت وزارة الدفاع دخول القمر الجديد الى مساره في الفضاء وارسال المعلومات #إسرائيلي_وأفتخرpic.twitter.com/z5tyjQJE2n — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 29, 2023

وكانت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية هي المقاول الرئيسي المشارك في المشروع. أنتجت شركتا الدفاع الإسرائيليتان تومر ورافائيل محركات الإطلاق.

وأطلقت إسرائيل أول قمر صناعي لها، Ofek-1 إلى الفضاء في عام 1988. ولم تبدأ إسرائيل إلا بعد سبع سنوات في عام 1995، في إطلاق قمر صناعي استطلاع إلى الفضاء قادر على تصوير الأرض. وتم إطلاق Ofek-16 إلى الفضاء في يوليو 2020.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"