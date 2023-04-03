رئيسة الوزراء الفنلندية تقر بهزيمة حزبها في الانتخابات البرلمانية (فيديو)

أقرت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، بهزيمة حزبها الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية.

صرحت بذلك رئيسة الوزراء الفنلندية بذلك يوم الأحد، في كلمة ألقتها أمام أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بعد انتهاء التصويت.

وقالت مارين: "لقد كان للديمقراطية كلمتها"، معترفة بفوز حزب الائتلاف الوطني بزعامة بيتيري أوربو، كما شكرت رئيسة الوزراء أنصارها على دعمهم.

وكان بيتيري أوربو أعلن في وقت سابق فوز حزب الائتلاف الوطني المعارض بقيادته في الانتخابات البرلمانية.

تجدر الإشارة إلى أن مارين ظهرت في وقت سابق، في قلب فضيحة بسبب مقطع فيديو ساخن لرقص من حفلة تم تسريبه عبر الإنترنت.

كما اضطرت رئيسة وزراء فنلندا، للاعتذار، بعد تسريب صورة فاضحة لها خلال حفل خاص داخل السكن الرسمي لرئيسة الوزراء، وهو منزل حكومي ممول من الضرائب.

المصدر: وكالات