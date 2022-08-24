صورة فاضحة تجبر رئيسة وزراء فنلندا على الاعتذار

اضطرت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، للاعتذار، بعد تسريب صورة فاضحة لها خلال حفل خاص داخل السكن الرسمي لرئيسة الوزراء، وهو منزل حكومي ممول من الضرائب.

وذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية أنه خلال الأيام الماضية، تم نشر صورة على منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" لامرأتين عاريتي الصدر، يقبلان بعضهما البعض، ويحملان لافتة تحمل اسم "فنلندا"، خلال حفل خاص بأصدقاء رئيسة الوزراء، بعد حضورهم مهرجان موسيقي في يوليو الماضي.

وقالت رئيسة الوزراء إنها ترى الصورة "غير مناسبة"، واعتذرت على التقاطها، وأقرت بأنها كانت داخل النزل الرسمي، لكنها أشارت إلى أن الصورة ملتقطة في دورة مياه الضيوف بالطابق السفلي.

وأضافت أنه باستثناء هذه الصورة، لم يحدث أي شيء آخر غير مألوف، وأن أصدقاءها لم يقضوا وقتا طويلا داخل المنزل، ولكنهم استخدموا الساونا (حمام البخار) خارج المنزل.

لكن بعض الصحفيين المعارضين قارنوا الصورة المتداولة بصور أخرى من داخل منزل رئيسة الوزراء، وأكدوا أنها ملتقطة داخل قاعة مستخدمة في الاجتماعات الرسمية.

وظهرت الصورة أولا على حساب المؤثرة سابينا ساركا، وهي عارضة أزياء فنلندية سبق أن شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم.

وسبق أن ظهرت ساركا أيضا وهي ترقص إلى جوار رئيسة الوزراء الفنلندية، في فيديو "مسرب".

وذكرت سانا مارين وقتها أنها غاضبة من تسريب تلك اللقطات، التي أثارت انتقادات المعارضين السياسيين، وقالت إن "مقاطع الفيديو تعتبر خاصة وجرى تصويرها في مكان خاص، وأنا مستاءة من عرضها على الملأ".

المصدر: "التلغراف"