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بوتين يوقع مرسوما لإنشاء صندوق لدعم المشاركين في العملية الخاصة وأسرهم

أخبار العالم

بوتين يوقع مرسوما لإنشاء صندوق لدعم المشاركين في العملية الخاصة وأسرهم
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما لإنشاء صندوق لتقديم الدعم للمحاربين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، وأولئك الذين شاركوا في الأعمال القتالية في دونباس منذ عام 2014.

ووفقا للمرسوم الذي تم نشره اليوم الاثنين، على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، سيدعم الصندوق الذين شاركوا في العملية العسكرية الخاصة، وكذلك "الأشخاص الذين شاركوا، وفقا لقرارات السلطات العامة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في الأعمال االقتالية كجزء من القوات المسلحة للجمهوريتين، منذ 11 مايو 2014".

بالإضافة إلى ذلك، سيساعد الصندوق أفراد عائلات الذين توفوا أثناء أداء المهام أو بعد تسريحهم من الخدمة العسكرية، إذا حدثت الوفاة نتيجة إصابة أو مرض أصيب به أثناء المشاركة في الأعمال القتالية.

المصدر: RT

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