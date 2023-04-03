الأعاصير تقتل 32 شخصا في الولايات المتحدة

لقي 32 شخصا على الأقل مصرعهم جراء أعاصير وعواصف قوية ضربت الوسط الشرقي للولايات المتحدة وجنوبها ودمرت عددا كبيرا من المباني.

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وقضى 9 أشخاص في شرق مدينة ممفيس بمقاطعة ماكنيري بولاية تينيسي، كما صرح رئيس بلدية المقاطعة لاري سميث عبر قناة "WREG" المحلية.

ويضاف هؤلاء إلى 17 قتيلا آخرين في ولايات أركنسو وميسيسيبي وألاباما بجنوب البلاد، وإنديانا وإيلينوي في وسط شرقها وديلاوير على الساحل الشرقي.

وفي ولاية ديلاوير، أدى انهيار مبنى في ساسكس إلى مقتل شخص ليل السبت الأحد حسب مركز الإنقاذ في المقاطعة.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الولايات المجاورة مثل بنسلفانيا ونيويورك من رياح عاتية وأعاصير محتملة.

وضربت أعاصير مدمرة يوم الجمعة أركنسو، حيث لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، حسب ما قالت حاكمة الولاية الجنوبية الريفية سارة هاكابي في مؤتمر صحافي.

وأبلغت خدمات إدارة الكوارث في ميسيسيبي عن مقتل شخص وجرح آخرين في مقاطعة بونتوتوك، على بعد 200 كلم جنوب ممفيس.

كما لقي مسن مصرعه في ولاية ألاباما عندما ضرب إعصار منزله، حسب ما أوردت سلطات مدينة هانتسفيل القريبة من الحدود مع تينيسي.

وقطع التيار الكهربائي عن نحو 650 ألف منزل على الأقل يوم السبت، في أوهايو وبنسلفانيا وتينيسي وكنتاكي وفرجينيا الغربية، حسب موقع "باور أوتدج" الأمريكي.

والأعاصير ظاهرة يصعب التنبؤ بها، وهي متكررة في الولايات المتحدة خصوصا في وسط البلاد وجنوبها.

وقبل أسبوع، ضرب إعصار ولاية ميسيسيبي متسببا بمقتل 25 شخصا ومخلفا أضرارا جسيمة بالممتلكات. وتفقد الرئيس جو بايدن الموقع الجمعة.

في ديسمبر 2021، لقي نحو 80 شخصا مصرعهم بعدما ضربت أعاصير ولاية كنتاكي.

المصدر: أ ف ب